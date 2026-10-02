Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Hochrechnung
|
02.10.2026 10:04:08
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers betrug an diesem Tag 190,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,507 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers auf 145,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 650,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,50 Prozent verringert.
Der Marktwert von Heidelberg Materials betrug jüngst 24,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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