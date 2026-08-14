Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Heidelberg Materials-Investment im Blick
|
14.08.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 76,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,137 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Heidelberg Materials-Papiers auf 161,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 118,37 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111,84 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Heidelberg Materials belief sich jüngst auf 28,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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