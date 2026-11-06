Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Hochrechnung 06.11.2026 10:03:30

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Heidelberg Materials-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Heidelberg Materials-Aktie bei 67,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Heidelberg Materials-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,850 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 599,50 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Papiers am 05.11.2026 auf 175,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 159,95 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Heidelberg Materials betrug jüngst 30,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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05.11.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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