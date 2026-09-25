Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Rentabler Heidelberg Materials-Einstieg? 25.09.2026 10:03:40

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Heidelberg Materials-Investment gewesen.

Am 25.09.2016 wurden Heidelberg Materials-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,05 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 11,898 Heidelberg Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 702,56 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 24.09.2026 auf 143,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,26 Prozent vermehrt.

Heidelberg Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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