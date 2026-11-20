Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Heidelberg Materials-Performance
|
20.11.2026 10:03:33
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Heidelberg Materials-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 84,00 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hat, hat nun 1,190 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 174,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,15 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 108,15 Prozent.
Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 31,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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