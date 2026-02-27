Heidelberg Materials Aktie
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient
Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,295 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Papiere wären am 26.02.2026 2 906,09 EUR wert, da der Schlussstand 190,00 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 190,61 Prozent gleich.
Der Marktwert von Heidelberg Materials betrug jüngst 35,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
