Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Anlage im Blick 20.03.2026 10:04:04

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Heidelberg Materials-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 177,50 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Heidelberg Materials-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,634 Heidelberg Materials-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 935,49 EUR, da sich der Wert eines Heidelberg Materials-Anteils am 19.03.2026 auf 166,05 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 6,45 Prozent.

Heidelberg Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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