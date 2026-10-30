Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Investition im Blick 30.10.2026 10:03:36

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Heidelberg Materials-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Heidelberg Materials-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heidelberg Materials-Papier bei 202,80 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,493 Heidelberg Materials-Papiere. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Anteile wären am 29.10.2026 74,56 EUR wert, da der Schlussstand 151,20 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 25,44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Heidelberg Materials eine Marktkapitalisierung von 26,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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