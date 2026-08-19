Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Langfristige Performance 19.08.2026 10:03:37

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henkel vz-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Henkel vz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 138,927 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 425,12 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 18.08.2026 auf 75,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,25 Prozent.

Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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