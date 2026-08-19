Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Langfristige Performance
|
19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Henkel vz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Henkel vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 138,927 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 425,12 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 18.08.2026 auf 75,04 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,25 Prozent.
Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
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|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
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|Henkel vz. Buy
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|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
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|UBS AG
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|Henkel KGaA Vz.
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.