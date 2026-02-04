DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Henkel vz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Henkel vz-Papier bei 65,62 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,239 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.02.2026 1 151,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,54 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,12 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 29,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

