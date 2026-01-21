Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Performance im Blick 21.01.2026 10:04:21

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henkel vz-Investment verlieren können.

Am 21.01.2016 wurde das Henkel vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,47 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 110,534 Henkel vz-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 759,48 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 20.01.2026 auf 70,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,41 Prozent verringert.

Henkel vz wurde am Markt mit 27,91 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 71,88 -0,11% Henkel KGaA Vz.

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

