Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Performance im Blick
|
21.01.2026 10:04:21
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 21.01.2016 wurde das Henkel vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,47 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 110,534 Henkel vz-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 759,48 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 20.01.2026 auf 70,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,41 Prozent verringert.
Henkel vz wurde am Markt mit 27,91 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
