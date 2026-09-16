DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Henkel vz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,56 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,459 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Henkel vz-Papiere wären am 15.09.2026 106,30 EUR wert, da der Schlussstand 72,88 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 6,30 Prozent gleich.

Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,05 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at