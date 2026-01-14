DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Henkel vz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Henkel vz-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Henkel vz-Papier bei 89,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,198 Henkel vz-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 71,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 797,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,22 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz belief sich zuletzt auf 28,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at