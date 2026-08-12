Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Langfristige Performance
|
12.08.2026 10:04:01
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor einem Jahr verdient
Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Henkel vz-Anteile an diesem Tag 71,54 EUR wert. Bei einem Henkel vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,978 Henkel vz-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Henkel vz-Aktie auf 78,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 091,98 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,20 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 30,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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