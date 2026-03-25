Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Lukrativer Henkel vz-Einstieg? 25.03.2026 10:04:44

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,76 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 137,438 Henkel vz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 66,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 169,87 EUR wert. Mit einer Performance von -8,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Henkel vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

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