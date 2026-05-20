Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Rentabler Henkel vz-Einstieg? 20.05.2026 10:04:25

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Henkel vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,116 Henkel vz-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 933,94 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 19.05.2026 auf 66,16 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,61 Prozent vermindert.

Am Markt war Henkel vz jüngst 25,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Henkel AG

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