DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Henkel vz-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 118,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,421 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 640,00 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 01.09.2026 auf 76,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,00 Prozent eingebüßt.

Henkel vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,16 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at