Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Frühe Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Henkel vz-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Henkel vz-Papier 72,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,389 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,47 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 23.06.2026 auf 70,90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,53 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Henkel vz eine Marktkapitalisierung von 27,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Henkel vz. Underweight
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|08.05.26
|Henkel vz. Underweight
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
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|Jefferies & Company Inc.
|25.05.26
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|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Henkel vz. Hold
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