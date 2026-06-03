Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Lohnendes Henkel vz-Investment?
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03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Henkel vz-Papier bei 94,48 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hat, hat nun 1,058 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 69,90 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,10 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Henkel vz belief sich jüngst auf 25,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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