Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Frühes Investment
|
23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Henkel vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Henkel vz-Papier an diesem Tag 79,62 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,560 Henkel vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 944,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75,18 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,58 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Henkel vz zuletzt 28,83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Henkel AG
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