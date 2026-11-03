HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|HOCHTIEF-Investition
|
03.11.2026 10:03:41
DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der HOCHTIEF-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,85 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 10,543 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HOCHTIEF-Aktien wären am 02.11.2026 3 985,24 EUR wert, da der Schlussstand 378,00 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 298,52 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF bezifferte sich zuletzt auf 28,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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