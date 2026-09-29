HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Profitable HOCHTIEF-Investition?
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29.09.2026 10:03:33
DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag 218,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 45,704 HOCHTIEF-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 393,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 998,17 EUR wert. Damit wäre die Investition 79,98 Prozent mehr wert.
Insgesamt war HOCHTIEF zuletzt 29,89 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: HOCHTIEF
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