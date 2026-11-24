HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Lohnende HOCHTIEF-Anlage?
|
24.11.2026 10:03:35
DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 287,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,482 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 240,25 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 23.11.2026 auf 356,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,03 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 25,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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