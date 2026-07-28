HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Frühes Investment
|
28.07.2026 10:03:44
DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen
HOCHTIEF-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117,85 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,854 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 434,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36 843,45 EUR wert. Mit einer Performance von +268,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich jüngst auf 33,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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