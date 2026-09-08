HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Frühe Anlage
|
08.09.2026 10:03:40
DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem HOCHTIEF-Papier statt. Diesen Tag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 99,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,050 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 436,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 681,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 336,82 Prozent erhöht.
Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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