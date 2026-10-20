DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HOCHTIEF gewesen.

Vor 10 Jahren wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HOCHTIEF-Papier an diesem Tag 125,45 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,713 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 29 812,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 374,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +198,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 28,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at