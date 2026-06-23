DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HOCHTIEF eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 64,48 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 1,551 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 527,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 717,31 Prozent zugenommen.

Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at