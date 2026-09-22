HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Performance unter der Lupe 22.09.2026 10:03:35

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 124,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in HOCHTIEF-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,006 HOCHTIEF-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 400,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 202,56 EUR wert. Damit wäre die Investition um 220,26 Prozent gestiegen.

HOCHTIEF wurde am Markt mit 29,75 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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