DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Dividende zahlt Infineon an Anteilseigner aus

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Infineon am 19.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,35 EUR je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Infineon 455,00 Mio. EUR kosten. Damit wurde die Infineon-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,219 Prozent gekürzt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das Infineon-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 45,84 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Infineon-Anteilsschein erfolgt am 20.02.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Infineon-Anteilsscheins 1,05 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1,11 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Infineon-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Infineon via XETRA 31,26 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 40,65 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Infineon

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,39 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,86 Prozent fallen.

Infineon-Hauptdaten

Die Dividenden-Aktie Infineon gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 60,016 Mrd. EUR wert. Infineon besitzt aktuell ein KGV von 43,32. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Infineon auf 14,662 Mrd.EUR, das EPS machte 0,77 EUR aus.

Redaktion finanzen.at