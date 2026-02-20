Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Dividendenentwicklung
|
20.02.2026 10:02:19
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Dividende zahlt Infineon an Anteilseigner aus
Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Infineon am 19.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,35 EUR je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung lässt sich Infineon 455,00 Mio. EUR kosten. Damit wurde die Infineon-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,219 Prozent gekürzt.
Entwicklung der Dividendenrendite
Zum XETRA-Schluss notierte das Infineon-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 45,84 EUR. Der Dividendenabschlag auf den Infineon-Anteilsschein erfolgt am 20.02.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Infineon-Anteilsscheins 1,05 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1,11 Prozent.
Vergleich von tatsächlicher Rendite und Infineon-Aktienkurs
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Infineon via XETRA 31,26 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 40,65 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Infineon
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,39 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,86 Prozent fallen.
Infineon-Hauptdaten
Die Dividenden-Aktie Infineon gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 60,016 Mrd. EUR wert. Infineon besitzt aktuell ein KGV von 43,32. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Infineon auf 14,662 Mrd.EUR, das EPS machte 0,77 EUR aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26