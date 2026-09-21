Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Langfristige Investition 21.09.2026 10:03:43

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Infineon-Aktien gewesen.

Am 21.09.2021 wurde das Infineon-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Infineon-Anteile betrug an diesem Tag 36,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,749 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 55,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,57 Prozent erhöht.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,74 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Infineon-Anteilsschein bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Infineon

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