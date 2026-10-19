Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Rentables Infineon-Investment?
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19.10.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,86 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, befänden sich nun 26,413 Infineon-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 383,78 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Anteils am 16.10.2026 auf 52,39 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 383,78 EUR, was einer positiven Performance von 38,38 Prozent entspricht.
Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 68,22 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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