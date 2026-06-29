Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Anlage im Blick
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29.06.2026 10:03:53
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Infineon-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,900 Infineon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 227,09 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 26.06.2026 auf 78,30 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 127,09 Prozent gleich.
Infineon wurde am Markt mit 101,96 Mrd. Euro bewertet. Infineon-Anteile wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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