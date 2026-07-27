DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Infineon-Anteile bei 31,33 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Infineon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,923 Infineon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 056,19 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 24.07.2026 auf 64,41 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 105,62 Prozent.

Infineon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83,87 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Infineon-Papiers auf 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at