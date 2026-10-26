DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,96 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 626,763 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 504,54 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 23.10.2026 auf 48,67 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 205,05 Prozent gesteigert.

Am Markt war Infineon jüngst 63,38 Mrd. Euro wert. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at