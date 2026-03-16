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Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Frühe Investition 16.03.2026 10:04:12

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Infineon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Infineon-Aktie an diesem Tag bei 12,10 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,264 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 329,21 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 229,21 Prozent angezogen.

Infineon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,87 Mrd. Euro gelistet. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines Infineon-Anteils lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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