WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

02.03.2026 10:16:34

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Infineon-Aktien gewesen.

Am 02.03.2023 wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,62 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29,744 Infineon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 363,03 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 27.02.2026 auf 45,83 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,30 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 59,67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 44,87 -1,54%

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

