02.03.2026 10:16:34
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 02.03.2023 wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,62 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29,744 Infineon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 363,03 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 27.02.2026 auf 45,83 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,30 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Infineon einen Börsenwert von 59,67 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Papiers belief sich damals auf 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
