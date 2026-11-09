Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Hochrechnung 09.11.2026 10:03:46

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Infineon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,670 Infineon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 540,57 EUR wert. Mit einer Performance von +54,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Infineon eine Börsenbewertung in Höhe von 59,58 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag des Infineon-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Infineon-Aktie bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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