Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Hochrechnung
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09.11.2026 10:03:46
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,670 Infineon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 540,57 EUR wert. Mit einer Performance von +54,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Infineon eine Börsenbewertung in Höhe von 59,58 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag des Infineon-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Infineon-Aktie bei 70,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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