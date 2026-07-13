DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Infineon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Infineon-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Infineon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 263,296 Infineon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 19 083,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,48 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 90,84 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Infineon belief sich jüngst auf 94,38 Mrd. Euro. Das Infineon-Papier wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Infineon-Papiers bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at