Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Profitable Infineon-Investition?
|
08.12.2025 10:04:39
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Infineon-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 317,712 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 37,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 915,81 EUR wert. Mit einer Performance von +19,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Infineon belief sich jüngst auf 48,84 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Infineon-Aktie auf 70,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Infineon-Aktie in Grün: Technologische und juristische Erfolge (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|37,60
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.