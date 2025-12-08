Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Profitable Infineon-Investition? 08.12.2025 10:04:39

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Infineon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Infineon-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 317,712 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 37,51 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 915,81 EUR wert. Mit einer Performance von +19,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Infineon belief sich jüngst auf 48,84 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Infineon-Aktie auf 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Infineon

01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 37,60 0,40% Infineon AG

