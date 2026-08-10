Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Infineon-Investition 10.08.2026 10:03:54

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Infineon-Investment gewesen.

Das Infineon-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, befänden sich nun 2,820 Infineon-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (62,08 EUR), wäre das Investment nun 175,07 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,07 Prozent gesteigert.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 80,84 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag des Infineon-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Infineon-Papiers wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Infineon

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