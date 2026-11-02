Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Investition
|
02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Infineon-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 34,32 EUR wert. Bei einem Infineon-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,914 Infineon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 50,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,32 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 147,32 EUR, was einer positiven Performance von 47,32 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 65,84 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Infineon-Papiers lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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