Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Lohnende Infineon-Investition? 25.05.2026 10:03:55

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Infineon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Infineon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 30,216 Infineon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,42 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 218,46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 121,85 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Infineon zuletzt 95,60 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Infineon-Aktie fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Infineon-Aktie auf 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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