Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Infineon-Anlage? 24.11.2025 10:04:16

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Infineon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Infineon-Papier bei 11,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Infineon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,853 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 31,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 280,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,61 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Infineon belief sich zuletzt auf 41,18 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Infineon

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Infineon Buy Warburg Research
13.11.25 Infineon Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 32,14 0,45% Infineon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen