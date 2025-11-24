DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Infineon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Infineon-Papier bei 11,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Infineon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,853 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 31,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 280,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,61 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Infineon belief sich zuletzt auf 41,18 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at