Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Profitable Infineon-Anlage?
|
24.11.2025 10:04:16
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Infineon-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Infineon-Papier bei 11,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Infineon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,853 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 31,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 280,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,61 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Infineon belief sich zuletzt auf 41,18 Mrd. Euro. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Infineon-Aktie lag damals bei 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aktien von Chipherstellern Infineon, AIXTRON und Co. verlieren nach NVIDIA-Schwankungen (dpa-AFX)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|32,14
|0,45%