WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Infineon-Performance im Blick 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Infineon-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 38,52 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,596 Infineon-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,36 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 20.02.2026 auf 45,20 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 17,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 58,86 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Anteils belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Infineon AG 45,09

