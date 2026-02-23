Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Performance im Blick
|
23.02.2026 10:04:23
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 38,52 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,596 Infineon-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 117,36 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 20.02.2026 auf 45,20 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 17,36 Prozent.
Jüngst verzeichnete Infineon eine Marktkapitalisierung von 58,86 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Der Erstkurs des Infineon-Anteils belief sich damals auf 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07:47
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07:47
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.02.26
|Ex-Dividende bei Infineon-Aktie: Das erhalten Anleger pro Aktie (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|45,09
|0,11%