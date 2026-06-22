Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Lukratives Infineon-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 3 Jahren verdient
Die Infineon-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37,14 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Infineon-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 269,288 Infineon-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 073,52 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Anteils am 19.06.2026 auf 81,97 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 22 073,52 EUR entspricht einer Performance von +120,74 Prozent.
Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 106,74 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wagte die Infineon-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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19.06.26