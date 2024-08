DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Infineon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Infineon-Aktie betrug an diesem Tag 15,31 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 652,997 Infineon-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 026,51 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 23.08.2024 auf 32,20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 110,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Infineon eine Börsenbewertung in Höhe von 41,77 Mrd. Euro. Das Infineon-Papier wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Infineon-Aktie bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at