DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Infineon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 293,945 Infineon-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (42,30 EUR), wäre die Investition nun 12 432,39 EUR wert. Mit einer Performance von +24,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Infineon war somit zuletzt am Markt 55,07 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Infineon-Papiere fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Infineon-Papiers wurde der Erstkurs mit 70,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at