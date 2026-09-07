DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Infineon-Papier statt. Der Schlusskurs des Infineon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,58 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,671 Infineon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 56,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 800,79 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,08 Prozent angewachsen.

Infineon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,04 Mrd. Euro gelistet. Der Infineon-Börsengang fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Infineon-Anteils belief sich damals auf 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at