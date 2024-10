DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.10.2014 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 201,191 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2024 11 568,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Börsenbewertung in Höhe von 60,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at