DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,22 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,635 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 648,19 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 09.04.2024 auf 76,18 EUR belief. Damit wäre die Investition um 64,82 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 79,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at